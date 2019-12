Parma, D'Aversa: "Altri punti buttati via negli ultimi minuti"

PARMA - Amareggiato per il ko casalingo contro il Milan, Roberto D'Aversa esordisce così nel post gara: "Di certo non l'avevamo preparata per perderla al novantesimo. Affrontavamo una squadra imporntante che veniva da buone prestazioni. C'è rammarico soprattutto per la classifica, sarebbe stato importante fare punti in situazione di difficoltà numerica. Nelle ultime due gare abbiamo buttato punti negli ultimi minuti, questo non deve succedere - ha ammonito il tecnico del Parma -". "In alcune circostanze è vero che avremmo potuto fare meglio, ma nel primo tempo si è costruito bene. Siamo mancati nel finale, dove loro sono stati più determinati di noi, lo dimostra il gol che abbiamo concesso. Kulusevski? Sotto il profilo dell'impegno ha fatto un'ottima partita, per il resto non una bellissima gara la sua, in linea con la squadra. L'ingresso di Cornelius? Non poteva fare più di un quarto d'ora, aveva solo due allenamenti nelle gambe e non possiamo perderlo, lui come Gervinho. Oggi si poteva portare a casa un pareggio, ma alla fine si è perso contro una squadra costruita per raggiungere la Champions" ha chiosato D'Aversa.

