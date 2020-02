Parma, pace con Gervinho: è tornato in gruppo

PARMA - Roberto D'Aversa potrà contare di nuovo su Gervinho: il velocissiomo attaccante del Parma, che nella prospettiva di trasferirsi in Qatar all'Al-Sadd non si era allenato per tre giorni facendo perdere le sue tracce, dopo esser stato messo fuori rosa per due settimane è tornato oggi ad allenarsi col resto della truppa ducale.

L'ex Roma infatti si è scusato con la squadra che subito dopo lo ha riaccolto in gruppo. Non è escluso che il tecnico emiliano possa già convocarlo per il derby con il Sassuolo.