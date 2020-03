Coronavirus, Grassi piange la scomparsa del nonno

PARMA - A causa della pandemia di Coronavirus, migliaia di persone stanno perdendo la vita. Aumentano ogni giorno di più i contagiati, le terapie intensive continuano a riempirsi di persone che lottano per uscire vittoriosi dalla battaglia contro la morte, ma tanti non ce la fanno. Persone del mondo dello spettacolo, del calcio: il virus può colpire chiunque, senza alcuna distinzione, e negli ultimi giorni è stato fatale per i parenti di due sportivi. Al lutto del padre di Dario Marcolin, ex Lazio e Napoli, si è aggiunto quello del nonno di Alberto Grassi, centrocampista classe '95 del Parma, ex Napoli e Atalanta. Duro colpo per il ragazzo, che si aggiunge alla grande sofferenza di questi giorni complicati in tutta Italia.