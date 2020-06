Parma, D'Aversa: "Stellini ha visto un'altra partita. L'abbiamo buttata via"

PARMA - "Ho rivisto alcune situazioni prima di venire qui a dire baggiante. E credo che Stellini abbia visto un'altra partita, completamente diversa da quello che è stato in campo". Non le manda a dire Roberto D'Aversa, ai microfoni di Sky Sport, dopo il rocambolesco ko subito dal suo Parma con l'Inter. "Alla fine ha vinto e meriti a loro, ma il verdetto finale non rispecchia l'andamento della gara. Le nostre non sono state solo ripartenze, ma tante azioni manovrate, sapevamo come difendono loro e ci siamo mossi di conseguenza? Rammarico? Quello di non aver insegnato ai miei giocatori a non avere rispetto e non essere leali, perchè Dejan Kulusevski, su una situazione in cui Barella era già ammonito e per dieci metri ha continuato a tirare la maglia non si è buttato per prendere il secondo giallo. Ci è mancata un po' di malizia. Devo lavorare sugli errori nostri senza considerare tutto il resto, dico solo che qualcuno non era in giornata". Sull'operato dell'arbitro Maresca: "Ci sono situazioni strane in campo. Noi facciamo riunioni, dico ai ragazzi di non protestare e che deve parlare solo il capitano, ma questo non deve essere controproducente nelle dinamiche di una partita. Dispiace aver subito un giallo dopo il gol subito quando stavo facendo due cambi per ristabilire l'equilibrio dopo l'espulsione di Kucka. Peccato, perchè abbiamo fatto bene creando tante occasioni, ma non abbiamo portato a casa punti. Avrei potuto lamentarmi e venire qui a parlare del rigore non dato su Kulusevski, ma domani dirò ai ragazzi che la partita l'abbiamo buttata via" ha concluso D'Aversa.

