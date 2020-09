Il Tardini di Parma primo stadio a riaprire: mille tifosi per la gara con l'Empoli

PARMA - "Lo Stadio Tardini di Parma sarà il primo impianto di Serie A ad aprire le porte ai tifosi dopo l’emergenza Covid-19", lo annuncia con orgoglio, sul proprio sito e sui social network, il Parma, ricordando come siano passati quasi sette mesi dall'ultima occasione in cui i tifosi emiliani hanno potuto assistere dal vivo a una partita (contro la Lazio, il 9 febbraio, quando i ducali persero 1-0 per un gol di Caicedo). Mille spettatori saranno ammessi al Tardini in occasione dell'amichevole tra Parma ed Empoli di domenica prossima: "Seguendo le norme stabilite dalle autorità abbiamo ottenuto la possibilità di permettere l’accesso al Tardini, per l’amichevole di domenica contro l’Empoli, al numero massimo di persone consentito, ovvero 1.000 persone", fa sapere il club ducale.

Mascherina obbligatoria al Tardini

L'ok è arrivato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Parma e del Gruppo Operativo Sicurezza della Questura di Parma, seguendo le norme del Dpcm n.198 del 07/08/2020. I 1.000 spettatori verranno equamente divisi in due diversi settori dell’impianto, la Tribuna Petitot e la Curva Nord. Saranno disponibili, acquistandoli on line, cinquecento biglietti per ognuno di questi due settori con relativo posto assegnato. All'ingresso dell'impianto sarà misurata la temperatura a ciascuno spettatore che dovrà indossare la mascherina anche stando seduto al proprio posto.