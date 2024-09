Sohm esclusivo: “Sogna Parma, quest’anno ci divertiamo”

Patti chiari con Simon Sohm: chiedetegli pure di fare una corsa, una copertura o un raddoppio in più - lo farà con il sorriso - ma guai a toccargli l’outfit e i tortelli d’erbetta. Nella moda e in cucina non si scherza. «Lo dico sempre: sono nel posto giusto per coltivare le mie passioni», ci racconta il centrocampista tuttofare che la città di Parma e i suoi tifosi adoravano già e che adesso ha catturato l’attenzione di tanti top club. Ha 23 anni, veste la maglia crociata da 4, parla cinque lingue e nelle prime tre giornate Pecchia lo ha eletto capitano. «Un inizio bellissimo», lo descrive lui.