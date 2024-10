Ufficiale, Pecchia rinnova con il Parma: l'annuncio del presidente Krause

Il Parma continua con Fabio Pecchia in panchina, è ufficiale il rinnovo del contratto che legherà il tecnico ai gialloblù fino al 2027. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente Krause in diretta ai microfoni dell'emittente americana CBS. Prosegue quindi la liaison tra l'ex tecnico della Juve Under 23 e il club emiliano, che insieme ormai lavorano dal 2022. In questi anni Pecchia, partendo dalla Serie B, ha sfiorato prima la promozione nel 2023 e poi l'ha centrata nella stagione successiva (2023-24), approdando in Serie A.