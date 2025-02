Parma, Mihaila salta la Roma: le condizioni e il bollettino medico

Brutte notizie per il Parma: Valentin Mihaila non sarà a disposizione di Fabio Pecchia per la sfida di campionato contro la Roma, valida per la 25esima giornata di Serie A. All'Olimpico l'allenatore dovrà fare a meno del rumeno per un problema alla coscia destra accusato in allenamento. Mihaila era appena tornato ad allenarsi dopo il problema che lo aveva costretto alla sostituzione durante la partita contro il Lecce alla coscia sinistra. Ha saltato la trasferta di Cagliari ed era pronto a tornare in campo domenica contro la Roma, ma dovrà rimanere ai box un'altra volta.