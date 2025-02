Suzuki superstar contro la Roma: ecco il sogno del portiere del Parma

Zion Suzuki è stato sicuramente uno dei protagonisti della partita persa dal Parma contro la Roma. Il portiere giapponese si è distinto per il doppio intervento sui giallorossi: prima ha parato il tiro di Soulé al 51', poi ha bloccato sulla linea quello di Salah-Eddine, oggi al debutto in Serie A. Uno scatto fondamentale per l'estremo difensore 22enne, che in questa stagione ha alternato prestazioni top ad altre meno convincenti, soprattutto per gli errori in fase di impostazione. Parliamo comunque di un giocatore molto ambizioso: il suo sogno è continuare a migliorarsi, avvicinandosi ai livelli degli altri portieri affermati come Vicario del Tottenham, che è un suo idolo.