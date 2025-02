Parma, Pecchia esonerato: decisiva la sconfitta contro la Roma

PARMA - Ribaltone in panchina in casa Parma . Il club ducale ha infatti esonerato l'allenatore Fabio Pecchia : decisiva la sconfitta maturata ieri, domenica 16 febbraio, contro la Roma al ' Tardini ' . Il tecnico classe 1973, protagonista della promozione dello scorso anno in Serie B , paga i quattro ko consecutivi di Bonny e compagni che, nelle ultime sette uscite in Serie A, hanno raccolto il magro bottino di appena due punti (0-0 a Torino contro i granata di Vanoli e 1-1 casalingo con il Venezia, ndr).

Parma, idea Tudor per la panchina

Un'evidente involuzione, di gioco e di risultati, che ha relegato il Parma al terz'ultimo posto in classifica (l'ultima vittoria risale al 28 dicembre 2024, 2-1 al Monza), inchiodato a quota 20 punti e in piena zona retrocessione. Dopo la promozione in A con la Cremonese del maggio 2022, Pecchia aveva lasciato i grigiorossi per sposare il progetto ducale: nella sua prima stagione in Emilia-Romagna fallì il salto di categoria (eliminazione in semifinale playoff con il Cagliari) per poi centrarlo l'anno dopo con il primo posto e un torneo dominato dalla prima all'ultima giornata. Chi raccoglierà il testimone di Pecchia? Dalle ultime indiscrezioni, sembra prendere sempre più quota il nome di Igor Tudor, alla Lazio nella seconda parte della scorsa stagione ma è solo uno dei tanti profili vagliati nelle ultime ore dall'amministratore delegato Federico Cherubini.