Il fenomeno Cuesta, compie 30 anni e ammalia tutti con carisma e idee 

Idee, serietà e disponibilità. Così Carlos Cuesta Garcia sta provando a conquistare tutti a Parma. Il tecnico più giovane della Serie A (e dei cinque campionati top in Europa) ha compiuto ieri 30 anni e intorno alla sua figura c’è ancora tantissima curiosità. Lo conoscono in pochi e per questo a vederlo all’opera c’erano già molti suoi colleghi: da Leonardo Semplici a Davide Ballardini. Diversi addetti ai lavori sono saliti a