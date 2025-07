Parma, pareggio contro il Maiorca in amichevole: in gol Benedyczak

Prosegue il lavoro nel corso del pre-campionato per il Parma. A Worgl, in Austria, la squadra di Carlos Cuesta è andata in scena nella terza amichevole del proprio pre-campionato, pareggiando per 1-1 contro il Maiorca. Inizialmente in vantaggio la formazione spagnola grazie a un rigore realizzato da Prats, il pareggio è arrivato al 90', grazie a un potente gol di destro di Benedyczak.