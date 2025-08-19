Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Parma, Frigan si ferma subito: rottura del crociato per il nuovo acquisto

Brutta tegola per i crociati, con il nuovo arrivato che si è infortunato in allenamento: tutti i dettagli e il comunicato ufficiale
1 min
Parma

Parma

Tutte le notizie sulla squadra

Brutta tegola in casa Parma, a pochi giorni dall'esordio in Serie A contro la Juventus allo Stadium, in programma domenica 24 agosto alle ore 20:45. Il nuovo acquisto Matija Frigan, ufficializzato pochi giorni fa e arrivato dal Koninklijke, si è infortunato in allenamento ed è previsto uno stop lunghissimo. I primi esami hanno evidenziato una rottura del crociato.

Tegola Parma, Frigan si ferma subito

"Lo staff medico del Parma comunica che questa mattina - si legge nel comunicato ufficiale -, durante la seduta di allenamento al Training Center di Collecchio, ha interrotto l’attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per il neoacquisto attaccante croato è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Parma

Da non perdere

Sorensen: "Obiettivo? Voglio giocare"Visite mediche per Troilo