Parma, Frigan si ferma subito: rottura del crociato per il nuovo acquisto

Brutta tegola in casa Parma, a pochi giorni dall'esordio in Serie A contro la Juventus allo Stadium, in programma domenica 24 agosto alle ore 20:45. Il nuovo acquisto Matija Frigan, ufficializzato pochi giorni fa e arrivato dal Koninklijke, si è infortunato in allenamento ed è previsto uno stop lunghissimo. I primi esami hanno evidenziato una rottura del crociato.
Tegola Parma, Frigan si ferma subito
"Lo staff medico del Parma comunica che questa mattina - si legge nel comunicato ufficiale -, durante la seduta di allenamento al Training Center di Collecchio, ha interrotto l’attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per il neoacquisto attaccante croato è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro".