Parma, Frigan si ferma subito: rottura del crociato per il nuovo acquisto

Brutta tegola in casa Parma, a pochi giorni dall'esordio in Serie A contro la Juventus allo Stadium, in programma domenica 24 agosto alle ore 20:45. Il nuovo acquisto Matija Frigan, ufficializzato pochi giorni fa e arrivato dal Koninklijke, si è infortunato in allenamento ed è previsto uno stop lunghissimo. I primi esami hanno evidenziato una rottura del crociato.