Parma, Cuesta perde Suzuki: l'esito degli esami
Brutte notizie in casa Parma. Dopo aver conquistato un punto importante contro il Milan di Max Allegri, Carlos Cuesta perde Zion Suzuki. Serio infortunio alla mano sinistra per il portiere giapponese, che si è sottoposto ad esami strumentali in queste ore. La frattura è scomposta.
Parma, Cuesta perde Suzuki: il bollettino medico ufficiale
Questo il report medico ufficiale del Parma Calcio 1913: "In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, - si legge nella nota del club ducale - il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un'eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi".