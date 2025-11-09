Parma, Cuesta perde Suzuki: l'esito degli esami

Brutte notizie in casa Parma . Dopo aver conquistato un punto importante contro il Milan di Max Allegri , Carlos Cuesta perde Zion Suzuki . Serio infortunio alla mano sinistra per il portiere giapponese, che si è sottoposto ad esami strumentali in queste ore. La frattura è scomposta.

Parma, Cuesta perde Suzuki: il bollettino medico ufficiale

Questo il report medico ufficiale del Parma Calcio 1913: "In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, - si legge nella nota del club ducale - il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un'eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi".