Nevio Scala torna in panchina: il comunicato del Parma

Un gesto dal forte valore simbolico, che richiama l’epoca d’oro del club e il legame indelebile con il tecnico veneto. Alla guida dei gialloblù tra il 1989 e il 1996, Scala ha accompagnato la società in una crescita straordinaria: dalla storica promozione in Serie A alla conquista di quattro titoli internazionali e nazionali, tra cui Coppa Italia, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea e Coppa Uefa. Trofei che oggi sono parte integrante della memoria del Tardini e del Museo “Ernesto Ceresini".