Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nevio Scala torna in panchina: il comunicato del Parma

L'ex allenatore dei crociati tornerà a guidare le leggende del club
1 min
TagsNevio Scalaparma
Parma

Parma

Tutte le notizie sulla squadra

Nel giorno del suo compleanno, il Parma omaggia uno dei protagonisti assoluti della propria storia: Nevio Scala, che tornerà a sedere in panchina per guidare le Parma Legends nella sfida del 30 novembre contro l’Olympique Lione.

Nevio Scala torna in panchina: il comunicato del Parma

Un gesto dal forte valore simbolico, che richiama l’epoca d’oro del club e il legame indelebile con il tecnico veneto. Alla guida dei gialloblù tra il 1989 e il 1996, Scala ha accompagnato la società in una crescita straordinaria: dalla storica promozione in Serie A alla conquista di quattro titoli internazionali e nazionali, tra cui Coppa Italia, Coppa delle Coppe, Supercoppa Europea e Coppa Uefa. Trofei che oggi sono parte integrante della memoria del Tardini e del Museo “Ernesto Ceresini".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Parma

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS