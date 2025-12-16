Il Parma festeggia 112 anni di storia, passione e appartenenza

Il Parma celebra oggi il suo compleanno, ripercorrendo un cammino iniziato nel 1913 e costruito giorno dopo giorno da chi ha indossato questi colori, da chi li ha sostenuti sugli spalti e da chi continua a portarli nel mondo. Un percorso fatto di successi e di momenti difficili, di generazioni che hanno lasciato il segno, di un’identità che nel tempo si è evoluta senza mai perdere il proprio legame con la città, con il territorio e con i suoi valori.

In occasione dei 112 anni, il Club ha voluto raccogliere, attraverso dei video, gli auguri di calciatori ed ex calciatori che rappresentano epoche, ruoli e provenienze diverse, uniti dalla stessa maglia: Enrico Delprato, Zion Suzuki e Caterina Ambrosi sono il presente, mentre Gigi Apolloni, Mark Bresciano, Tino Asprilla, Tomas Brolin, Yves Baraye e Georges Grün fanno parte di quella storia che con orgoglio ci rappresenta. Voci e volti che raccontano come il Parma Calcio sia stato, e continui a essere, una realtà capace di unire storie e culture da ogni parte del mondo. Un messaggio che trova sintesi nel concetto "One Planet. One Club", espressione di un’idea di calcio e di cultura inclusiva, aperta e globale, in cui il senso di appartenenza supera i confini geografici e diventa patrimonio condiviso. Con le radici, però, sempre ben salde qui a Parma dove il cuore dei tifosi è sempre ricco di passione e amore per questa maglia.

Agli auguri si è unito anche Stefano Cavalli, allenatore di Parma Special, a testimonianza di un Club che guarda al futuro con responsabilità, attenzione alle persone e volontà di continuare a crescere dentro e fuori dal campo. Non è mancato il sostegno di Parma Esports che, attraverso alcuni dei suoi pro player e content creator, ha voluto rendere omaggio alla storia gialloblu. 112 anni dopo, la storia continua. Con lo stesso orgoglio, con la stessa voglia di rappresentare Parma ovunque, insieme.