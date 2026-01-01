Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Buffon incorona Corvi: il portiere del Parma si emoziona per le parole di Gigi

L'estremo difensore gialloblù riceve l'applauso dall'ex capitano della Nazionale: "E' un sogno, ma devo restare con i piedi per terra"
Paolo Grossi
2 min
PARMA - Tra le note più positive dell’importantissimo successo contro la Fiorentina per il Parma c’è stata la prestazione di Edoardo Corvi in porta. Quando s’è seriamente infortunato Suzuki il Parma si è ritrovato con lui (classe 2001) e l’ancor più giovane Filippo Rinaldi (2002) come possibili alternative. Corvi, parmigiano di origini, nelle ultime tre stagioni aveva disputato appena 7 gare in B e 4 in Coppa Italia, Rinaldi addirittura aveva esperienza solo di C. Ecco allora venie a galla i dubbi, a fronte di un assenza stimata, per il portiere giapponese, in almeno quattro mesi. La frenetica ricerca di un portiere svincolato in attesa della riaperura delle liste ha portato all’ingaggio di Vicente Guaita che però, al debutto in Coppa Italia con il Bologna, è parso un po’ arrugginito. Da lì in poi ha così trovato spazio da titolare proprio Corvi che ha ripagato la sia pur tardiva fiducia con alcune ottime prove.

Corvi, applausi da Buffon

Lui, enfant du pays, contro la Viola ha pure indossato la fascia di capitano. «Per me è stato come sognare, sono cose che fantasticavo da bambino tifoso crociato e che si sono avverate - spiega Corvi - sono però umile, uno che lavora e sta con i piedi per terra. Porto un pensiero a quei ragazzi che sperano un giorno di vestire questa maglia e calcare questo stadio. A settembre ho portato la mia maglia a un primo giorno di scuola e per me è un piacere fare queste cose, mi diverte». Tra i tanti messaggi ricevuti sopo l’ultimo clean sheet, il più gradito è stato «quello di Buffon: mi ha mandato un bell'attestato di stima in un messaggio vocale, sottolineando che non gli erano piaciute solo le mie parate. Mi sono allenato due anni con lui ed è stato importantissimo per la mia formazione».

Parma, ecco il derby col Sassuolo

Il Parma intanto ha nel mirino la sfida di sabato a Reggio con il Sassuolo, la trasferta più breve dell'anno: rientrerà Delprato e si potrebbe tornare a vedere la difesa a tre centrali. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

