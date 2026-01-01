Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 1 gennaio 2026
Cremaschi come Haaland e Messi: l'americano premiato dalla Fifa a Parma  

Tutta la squadra ha voluto condividere questa gioia insieme a Benjamin, posando insieme a lui prima di cominciare il primo allenamento del nuovo anno
2 min
Un premio a sorpresa, ma ampiamente meritato. Benjamin Cremaschi ha ricevuto oggi, prima dell'allenamento del Parma, il prestigioso “Golden Boot” della Fifa, conquistato grazie alle sue prestazioni nell’ultima edizione della Coppa del Mondo Under 20 disputata in Cile. Il centrocampista degli Stati Uniti ha chiuso il torneo in Sudamerica con 5 gol come altri colleghi, ma li ha superati grazie a 2 assist realizzati, che hanno fatto la differenza nella graduatoria finale. Cremaschi, dunque, succede all’azzurro Cesare Casadei (vincitore nel 2023) e a tantissimi altri campioni che hanno vinto il premio in passato, come per sempio Lionel Messi ed Erling Haaland. 

Il Parma fa festa con Cremaschi 

"Tutta la squadra ha voluto condividere questa gioia insieme a Benjamin, posando insieme a lui prima di cominciare il primo allenamento del nuovo anno: una testimonianza di grande unione, di fronte a un riconoscimento così prestigioso a livello mondiale, che rappresenta un orgoglio personale per “Benja” ma anche per tutto il Club gialloblu", ha scritto il Parma in una nota, sottolineando il traguardo raggiunto dal suo giovane talento.  

 

 

 

