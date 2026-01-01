Cremaschi come Haaland e Messi: l'americano premiato dalla Fifa a Parma  

Un premio a sorpresa, ma ampiamente meritato. Benjamin Cremaschi ha ricevuto oggi, prima dell'allenamento del Parma, il prestigioso “Golden Boot” della Fifa, conquistato grazie alle sue prestazioni nell’ultima edizione della Coppa del Mondo Under 20 disputata in Cile. Il centrocampista degli Stati Uniti ha chiuso il torneo in Sudamerica con 5 gol come altri colleghi, ma li ha superati grazie a 2 assist realizzati, che hanno fatto la differenza nella graduatoria finale. Cremaschi, dunque, succede all’azzurro Cesare Casadei (vincitore nel 2023) e a tantissimi altri campioni che hanno vinto il premio in passato, come per sempio Lionel Messi ed Erling Haaland.