Rinaldi esclusivo: "Mi ispiro a Donnarumma". Poi la dedica da brividi al nonno

Più duro un allenamento o il primo media day della vita? Sicuramente, dice Filippo Rinaldi, «il pomeriggio con i giornalisti. Infatti ora che vado a casa mi riposo un po’». Non è abituato ai riflettori, il portiere del Parma che contro il Napoli non solo ha esordito in Serie A senza prendere gol, ma si è portato a casa anche il titolo di migliore in campo. Lo scorso dicembre ha compiuto 23 anni: cresciuto nelle giovanili del Parma, figlio di Roberto (por
