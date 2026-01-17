Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Rinaldi esclusivo: "Mi ispiro a Donnarumma". Poi la dedica da brividi al nonno

Dopo tanta gavetta un esordio da Mvp contro il Napoli. E quel sogno di studiare...
Chiara Zucchelli
1 min
Parma

Parma

Più duro un allenamento o il primo media day della vita? Sicuramente, dice Filippo Rinaldi, «il pomeriggio con i giornalisti. Infatti ora che vado a casa mi riposo un po'». Non è abituato ai riflettori, il portiere del Parma che contro il Napoli non solo ha esordito in Serie A senza prendere gol, ma si è portato a casa anche il titolo di migliore in campo. Lo scorso dicembre ha compiuto 23 anni: cresciuto nelle giovanili del Parma, figlio di Roberto (por

