Pellegrino rinnova con il Parma: "È una giornata speciale"

Matteo Pellegrino rinnova il suo contratto con il Parma . L'attaccante argentino ha prolungato la durata fino al 30 giugno 2030. Questo il comunicato del Parma sull'operazione: "Parma Calcio comunica che l’attaccante Mateo Pellegrino ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030 . Arrivato a Parma nel gennaio 2025, Pellegrino ha saputo integrarsi rapidamente all’interno della squadra, totalizzando finora 12 reti in 39 presenze in tutte le competizioni. Il prolungamento dell'accordo conferma la volontà del Club e dell’attaccante argentino di proseguire insieme con l’obiettivo di consolidare e far crescere il progetto sportivo dei prossimi anni. Da quando è a Parma, Mateo ha dimostrato una crescita costante, diventando una risorsa fondamentale per il reparto offensivo gialloblu".

Le parole di Pellegrino

Pellegrino, dopo la firma, ha commentato il rinnovo così: “Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo. Sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli ed altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la Società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi”.