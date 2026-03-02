Suzuki a Roma dall'ambasciatrice del Giappone: l'incontro
Giornata special per Zion Suzuki. Il portiere del Parma, tornato in Italia lo scorso gennaio dopo l'operazione alla mano sinistra, è stato ricevuto nella sua residenza di Roma dall'ambascitrice del Giappone Hikariko Ono. Suzuki ha regalato una propria maglia ufficiale all'ambasciatrice mentre il CEO del club Cherubini ha portato un dono dal Teatro Regio di Parma.
Il comunicato del Parma
Il comunicato del parma sull'incontro: "In un incontro che suggella il profondo legame tra Giappone e Italia, l’Ambasciatrice del Giappone, Hikariko Ono, quest'oggi ha accolto nella residenza ufficiale a Roma il portiere gialloblu Zion Suzuki. All'incontro ha preso parte il CEO Federico Cherubini, a testimonianza della rilevanza istituzionale e sportiva dell'evento. L’appuntamento si è aperto con un cordiale protocollo di benvenuto e un significativo scambio di doni. Zion ha omaggiato l’Ambasciatrice con la propria maglia ufficiale, simbolo del talento giapponese che brilla nel campionato italiano e che sarà fra i protagonisti al prossimo Mondiale 2026 con la maglia della sua Nazionale. A rappresentare l'eccellenza culturale del territorio, è stato consegnato, da parte del CEO gialloblu Federico Cherubini, un omaggio da parte del Teatro Regio, per concessione del Sovrintendente Luciano Messi, sottolineando così l'intreccio indissolubile tra sport e alta cultura. L’incontro è proseguito con un pranzo conviviale, durante il quale gli ospiti hanno potuto immergersi nelle tradizioni e nella raffinata ospitalità della cultura giapponese. Il dialogo si è sviluppato sui temi dell’integrazione, della crescita professionale del calcio nipponico e del ruolo dello sport come linguaggio universale di pace e collaborazione tra i due Paesi. Nell’anno che celebra il 160° anniversario dei rapporti bilaterali fra le due Nazioni (è stata presentata anche la mascotte Nipponina a simboleggiare questo binomio) e con l’insediamento a inizio anno dell’Ambasciatrice Hikariko Ono, questa visita ufficiale segna una tappa fondamentale nel percorso di Zion in Italia, consolidando la sua figura, oltre che da calciatore, anche da vero e proprio “ambasciatore sportivo” del Giappone".