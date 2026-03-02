Suzuki a Roma dall'ambasciatrice del Giappone: l'incontro

Il comunicato del Parma

Il comunicato del parma sull'incontro: "In un incontro che suggella il profondo legame tra Giappone e Italia, l’Ambasciatrice del Giappone, Hikariko Ono, quest'oggi ha accolto nella residenza ufficiale a Roma il portiere gialloblu Zion Suzuki. All'incontro ha preso parte il CEO Federico Cherubini, a testimonianza della rilevanza istituzionale e sportiva dell'evento. L’appuntamento si è aperto con un cordiale protocollo di benvenuto e un significativo scambio di doni. Zion ha omaggiato l’Ambasciatrice con la propria maglia ufficiale, simbolo del talento giapponese che brilla nel campionato italiano e che sarà fra i protagonisti al prossimo Mondiale 2026 con la maglia della sua Nazionale. A rappresentare l'eccellenza culturale del territorio, è stato consegnato, da parte del CEO gialloblu Federico Cherubini, un omaggio da parte del Teatro Regio, per concessione del Sovrintendente Luciano Messi, sottolineando così l'intreccio indissolubile tra sport e alta cultura. L’incontro è proseguito con un pranzo conviviale, durante il quale gli ospiti hanno potuto immergersi nelle tradizioni e nella raffinata ospitalità della cultura giapponese. Il dialogo si è sviluppato sui temi dell’integrazione, della crescita professionale del calcio nipponico e del ruolo dello sport come linguaggio universale di pace e collaborazione tra i due Paesi. Nell’anno che celebra il 160° anniversario dei rapporti bilaterali fra le due Nazioni (è stata presentata anche la mascotte Nipponina a simboleggiare questo binomio) e con l’insediamento a inizio anno dell’Ambasciatrice Hikariko Ono, questa visita ufficiale segna una tappa fondamentale nel percorso di Zion in Italia, consolidando la sua figura, oltre che da calciatore, anche da vero e proprio “ambasciatore sportivo” del Giappone".