Suzuki dal Parma al Mondiale: il Giappone lo convoca per la Coppa del Mondo 2026
Il Giappone del ct Hajime Moriyasu ha pubblicato la lista dei 26 convocati per il Mondiale che si disputerà quest'estate in America. Nell'elenco c'è anche un 'italiano': Zion Suzuki, portiere del Parma.
Suzuki del Parma convocato dal Giappone per il Mondiale
In quest stagione, il classe 2003 ha collezionato 19 presenze in Serie A nonostante sia stato alle prese con una frattura alla mano per buona parte della stagione, saltando 18 partite a causa di questo infortunio. Da segnalare anche la chiamata dell'ex Inter Yuto Nagatomo, che a 39 anni giocherà il suo quinto mondiale.
Giappone, tutti i convocati
Portieri: Hayakawa, Osako, Z. Suzuki.
Difensori: Nagatomo, Taniguchi, Itakura, Watanabe, Tomiyasu, Ito, Seko, Sugawara, J. Suzuki.
Centrocampisti: Endo, Kamada, Tanaka, Sano, Y. Suzuki.
Attaccanti: Ito, Ogawa, Maeda, Doan, Ueda, Nakamura, Kubo, Shiogai, Goto.