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Suzuki dal Parma al Mondiale: il Giappone lo convoca per la Coppa del Mondo 2026

Il portiere è stato inserito nella lista finale dal commissario tecnico Hajime Moriyasu
2 min
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Parma

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Il Giappone del ct Hajime Moriyasu ha pubblicato la lista dei 26 convocati per il Mondiale che si disputerà quest'estate in America. Nell'elenco c'è anche un 'italiano': Zion Suzuki, portiere del Parma.

 

Suzuki del Parma convocato dal Giappone per il Mondiale

In quest stagione, il classe 2003 ha collezionato 19 presenze in Serie A nonostante sia stato alle prese con una frattura alla mano per buona parte della stagione, saltando 18 partite a causa di questo infortunio. Da segnalare anche la chiamata dell'ex Inter Yuto Nagatomo, che a 39 anni giocherà il suo quinto mondiale.

Giappone, tutti i convocati

Portieri: Hayakawa, Osako, Z. Suzuki.
Difensori: Nagatomo, Taniguchi, Itakura, Watanabe, Tomiyasu, Ito, Seko, Sugawara, J. Suzuki.
Centrocampisti: Endo, Kamada, Tanaka, Sano, Y. Suzuki.
Attaccanti: Ito, Ogawa, Maeda, Doan, Ueda, Nakamura, Kubo, Shiogai, Goto.

 

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