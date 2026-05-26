Astaldi si supera, che parata all'87'! Il Parma Primavera batte il Cesena 2-1 e vola in finale con la Fiorentina
Il portiere salva il risultato con un riflesso incredibile e regala ai ducali l'ultimo atto per lo scudetto al Viola Park
Il Parma batte il Cesena 2-1 al Viola Park nel campionato Primavera e vola in finale per lo scudetto contro la Fiorentina giovedì 28 maggio. Decidono due gol di Mikolajewski, al 29’ e al 73’, entrambi su rigore. Non serve il momentaneo pareggio firmato al 55’ da Zamagni su punizione. Sulla vittoria finale c’è la firma anche del portiere del Parma Gianluca Astaldi, che all’87’ si supera, salvando il risultato con una parata strepitosa.
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