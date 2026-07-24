Franco Carboni, l'intervista: "Il Parma stupirà. E quella volta con Messi…

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La vita di Franco Carboni è stata sempre scandita dal rimbalzo di un pallone. Le sue giornate si snodavano tra il quartiere Lanus, a 12 chilometri da Buenos Aires, Argentina, e la scuola, appena più in là. Sangue italiano, i bisnonni partirono da Bari e dal Piemonte dopo la guerra per cercare fortuna in Sud America. Da quelle parti il calcio è roba seria, alle volte sin troppo per diventare una questione di vita o di… vita. Molti prendono qu
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