Franco Carboni, l'intervista: "Il Parma stupirà. E quella volta con Messi…

La vita di Franco Carboni è stata sempre scandita dal rimbalzo di un pallone. Le sue giornate si snodavano tra il quartiere Lanus, a 12 chilometri da Buenos Aires, Argentina, e la scuola, appena più in là. Sangue italiano, i bisnonni partirono da Bari e dal Piemonte dopo la guerra per cercare fortuna in Sud America. Da quelle parti il calcio è roba seria, alle volte sin troppo per diventare una questione di vita o di… vita. Molti prendono qu