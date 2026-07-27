Parma, Corvi è ormai una certezza

Il Parma che sta cambiando pelle sembra essere ripartito dalle certezze. In attesa di vedere all'opera il 'baby Buffon', soprannome che Giovanni Daffara si è guadagnato nel corso della sua giovanissima carriera, Cuesta si gode i guizzi di Edo Corvi, parmigiano doc che con Buffon - quello vero - si è allenato dopo che per una vita l'ha 'venerato' come idolo. «Ho avuto la fortuna di giocarci insieme - dice dal ritiro di Pinzolo - quest'anno abbiamo la maglia che indossava lui anni fa».

Corvi: "Spero di vivere altri bei momenti"

Un motivo in più per sognare. Il Parma è nelle mani di uno dei suoi figli: Edo è nato a Parma e ha nel cuore la squadra della sua città che non ha mai abbandonato, neanche quando è fallita ripartendo dai Dilettanti. Lui è risalito con il Club e adesso sogna: «Il primo obiettivo rimane la salvezza, più tranquilla possibile, poi si pensa sempre a migliorare. Nella stagione scorsa ho vissuto momenti bellissimi. Continuerò a lavorare in questo campionato, come faccio sempre. Spero di vivere altri bei momenti». Con Suzuki che ha le valigie pronte, Daffara alle prese con una piccola lesione muscolare, tocca a Corvi metterci le mani. E chissà che con quelle non si prenda - una volta per tutte - la porta del Parma che sta cambiando pelle ma sembra essere ripartito dalle sue certezze.