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Sorpresa Parma: ufficiale la risoluzione consensuale con Cuesta

Il club ducale e il tecnico spagnolo hanno deciso di separarsi: tutti i dettagli
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Pubblicato il 27.09.2026, 16:58

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PARMA - E' terminata l'avventura di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma. A sopresa, il club ducale e l'allenatore spagnolo hanno deciso di separarsi consensualmente.

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