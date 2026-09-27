Sorpresa Parma: ufficiale la risoluzione consensuale con Cuesta
Il club ducale e il tecnico spagnolo hanno deciso di separarsi: tutti i dettagli
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PARMA - E' terminata l'avventura di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma. A sopresa, il club ducale e l'allenatore spagnolo hanno deciso di separarsi consensualmente.
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