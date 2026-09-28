Gilardino è arrivato a Parma, domani la firma: è iniziato il dopo Cuesta
Alberto Gilardino è a Parma. Il tecnico classe '82, campione del mondo da calciatore con l'Italia nel 2006, torna in Emilia per chiudere un cerchio, dopo aver vissuto anni importanti da giocatore tra il 2002 e il 2005. È lui il dopo Carlos Cuesta. Una volta risolto il contratto con il Pisa, club a cui era legato fino a giugno 2027, l'ex allenatore del Genoa ha potuto sposare il progetto tecnico della società gialloblù.
Gilardino è arrivato a Parma: "Felicissimo, ci vediamo presto"
"Ci vediamo presto, felicissimo. Ci vediamo presto per la conferenza stampa", parola di Alberto Gilardino. Così al suo arrivo in città il tecnico originario di Biella, prossimo a firmare un contratto fino a fine stagione con il Parma. Accordo sino al 30 giugno 2027, con un'opzione di rinnovo esercitabile solo dal club. Dunque, nessun rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi. Sarà lui a sostituire Carlos Cuesta, che ha scelto di separarsi in maniera consensuale dal Parma, dopo alcune divergenze relative al progetto.
Pisa, ufficiale la risoluzione con Gilardino
"Il Pisa Sporting Club - si legge nella nota pubblicata dalla società toscana nella giornata odierna - comunica di aver consensualmente risolto il rapporto professionale, originariamente in scadenza al 30 giugno 2027, con il tecnico Alberto Gilardino e con il suo Staff. La Società Pisa Sporting Club rivolge i migliori auspici al tecnico Gilardino e al suo Staff per il prosieguo delle rispettive carriere professionali".
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