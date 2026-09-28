Gilardino è arrivato a Parma, domani la firma: è iniziato il dopo Cuesta

Alberto Gilardino è a Parma. Il tecnico classe '82, campione del mondo da calciatore con l'Italia nel 2006, torna in Emilia per chiudere un cerchio, dopo aver vissuto anni importanti da giocatore tra il 2002 e il 2005. È lui il dopo Carlos Cuesta. Una volta risolto il contratto con il Pisa, club a cui era legato fino a giugno 2027, l'ex allenatore del Genoa ha potuto sposare il progetto tecnico della società gialloblù.