Parma, Gilardino è il nuovo allenatore: ora è ufficiale
Ora è ufficiale: Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma. Per l'ex attaccante del Milan si tratta di un ritorno in gialloblù, dopo aver scritto pagine importanti da calciatore all'ombra del "Tardini" tra il 2002 e il 2005. Reduce dall'esperienza sulla panchina del Pisa, con cui ha risolto il contratto nella giornata di ieri, "Gila" ha scelto di ripartire da una piazza a cui è da sempre molto affezionato. È lui il sostituto di Carlos Cuesta, che ha deciso di separarsi in maniera consensuale dal club ducale.
Parma, Gilardino è il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale
Il Parma ha annunciato così l'ingaggio di Alberto Gilardino sui propri canali ufficiali: "Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive.Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu. Al termine della lunga carriera da calciatore, poi, ha intrapreso il percorso da allenatore con Rezzato, Pro Vercelli, Genoa e Pisa, prima di diventare – oggi – la nuova guida tecnica del Parma. [... ] Ad Alberto Gilardino e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu".+
Parma, lo staff tecnico di Gilardino
Nel comunicato anche lo staff del nuovo allenatore: "Di seguito anche lo staff tecnico che affiancherà Mister Gilardino:
Gaetano Caridi – Allenatore in Seconda
Francesco Valiani – Collaboratore Tecnico
Antonio Bovenzi – Preparatore Atletico
Mirco Vecchi – Match Analyst".
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