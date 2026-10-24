Gilardino: "Presi due gol troppo facili. Serve una scintilla per invertire la rotta"

Ai microfoni di Sky Sport, l'analisi di Alberto Gilardino dopo Lazio-Parma: "Fotografia abbastanza chiara della partita. Dovrò rivederla, ma credo che abbiamo fatto un passo avanti nel primo tempo di oggi rispetto a quello con il Torino. Nelle distanze in particolare, creando anche delle occasioni. Poi, nel secondo tempo, abbiamo subito due gol troppo facili, qualche ingenuità che ci stiamo portando dietro e che non ci possiamo concedere. È un qualcosa su cui dobbiamo crescere, soprattutto per l'obiettivo che ha in testa questa squadra. A livello di atteggiamento dovevamo fare qualcosina in più. La gestione mentale del gruppo? Siamo dentro a delle difficoltà, bisogna affrontarle, non abbiamo altre possibilità. Abbiamo una partita molto importante fra pochi giorni, non decisiva. Dobbiamo cambiare qualcosina e invertire la rotta, sono convinto che ce la faremo".

Gilardino spiega la panchina di Bernabé: "Arrivava da uno stop di un paio di settimane..."

Dalla formazione iniziale ai cambi in corso d'opera. Gilardino ha spiegato così le scelte di oggi: "Stasera ho preferito Vincent Sierro, perché Bernabé arrivava da uno stop di un paio di settimane, per un problemino. Ha giocato quasi tutta la partita con il Torino e, avendo un'altra partita fra pochi giorni, ho deciso di non farlo partire dall'inizio, per necessità diciamo. Lontani? Simone ha margini di miglioramento incredibili, sotto il profilo della qualità e dell'attacco della profondità. Ci siamo messi 4-2-4 nel finale, può essere decisivo a sinistra in quella zona del campo, ma anche sulla trequarti. Ragazzo giovane, che va fatto crescere e va fatto lavorare. Ci dobbiamo credere, io in primis", parola di Gilardino. Il tecnico ha poi aggiunto: "Sierro e Diego Carlos in difficoltà? Mi aspetto molto dai giocatori più esperti, sotto l'aspetto della comunicazione e dell'attitudine in campo. Vero che sono stati un po' sottotono oggi, però sono giocatori importanti, così come Delprato che è qui da tanti anni. Sono quelli che devono trasmettere quell'identità ai nuovi, quella leadership che serve. Abbiamo una squadra molto giovane, non è semplice, ma da questi momenti si cresce e si matura. Chiaro che deve esserci la scintilla di un risultato positivo per invertire la rotta".