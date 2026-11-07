Incubo El Bilal Touré: furto da mezzo milione nella sua villa mentre lui giocava Atalanta-Parma

La vittoria del Parma a Bergamo contro l'Atalanta, ottenuta lo scorso lunedì (2 novembre), è stata seguita da una brutta sorpresa per El Bilal Touré. L'attaccante maliano, impegnato in campo alla New Balance Arena, ha infatti scoperto che durante la sua assenza alcuni ladri avevano fatto irruzione nella sua abitazione, portando via un bottino dal valore superiore ai 500mila euro.

Parma, furto da mezzo milioni nella villa di El Bilal Toure Come riportato dalla Gazzetta di Parma, il giocatore si è accorto del furto soltanto il giorno seguente. Dopo aver trascorso la notte a Collecchio, Touré è rientrato nella villa di Mariano, frazione del Comune di Parma, trovandola svaligiata. I malviventi avrebbero forzato la porta d'ingresso e, una volta all'interno, avrebbero avuto tutto il tempo per rovistare nelle varie stanze e impossessarsi di numerosi oggetti preziosi.