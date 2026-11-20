La casa nel centro di Lucerna rappresentava un rifugio per Sascha. Ci viveva con mamma, papà e suo fratello maggiore Yan. Sotto l'appartamento c'era un bar, affollato. Gli schiamazzi arrivavano fino a casa di Britschgi , a volte ci scappava pure qualche rissa; l'alcool faceva strani scherzi. Ma, tutto sommato, ci si viveva bene. In camera Sascha giocava a fare il calciatore, fino a quando poi non lo è diventato per davvero. “Colpa” di suo fratello maggiore, di cui conserva ancora la prima maglia. Quella del Kriens, seconda divisione svizzera. Lui e suo zio lo hanno avvicinato al pallone durante un'infanzia in cui la famiglia ha tirato la cinghia. Non è stato facile, alle volte a casa mancavano certezze: «I miei non sempre lavoravano, non avevamo una grande disponibilità economica e abbiamo dovuto fare degli sforzi», racconta Sascha. «Mio fratello mi spiegava quanto è stato complicato: io ero piccolo e non ho sofferto tanto».

«Mia mamma era arrivata dal Camerun per studiare e, successivamente, ha conosciuto mio papà, con il quale si è sposata. Lui è falegname, lavora il legno. Mia madre è un'insegnante».

Si sente più svizzero o camerunese?

«Penso di aver preso molto da mia mamma. Il modo di vivere, di sorridere di fronte alle difficoltà e di non arrendersi mai. Mamma è il mio idolo, ha una mentalità indescrivibile».

Qual è l'insegnamento più importante che ha ricevuto dalla sua famiglia?

«Essere grati per tutto quello che abbiamo. Quando le cose non vanno bene, non bisogna arrendersi. Nei momenti difficili bisogna dare tutto e mantenere un atteggiamento positivo, sempre con la testa alta».

La persona più importante della sua vita?

«Mia mamma, una persona molto forte che mi ha insegnato tantissimo. Mai abbassare la testa davanti alle difficoltà, essere sempre positivi e andare avanti. Quando ha scoperto del Parma ha pianto».