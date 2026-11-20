Emergenza in difesa, qualche recupero possibile e un avversario tra i più in forma del campionato. Alla vigilia di Parma-Roma , in programma sabato alle 18 al Tardini e valida per la dodicesima giornata di Serie A, Gilardino ha presentato la partita in conferenza stampa. I crociati arrivano dalla sconfitta contro il Bologna e ripartono dopo la sosta per le Nazionali. Il primo pensiero è per l’avversario: "La Roma è una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia . Dobbiamo capire che partita ci aspetta ed essere abili e astuti quando avremo delle occasioni. Perché le occasioni ci saranno e dovremo essere bravi a sfruttarle".

Gilardino: "Gasperini è stato bravo a farsi comprare i giocatori forti"

Gilardino prosegue: "Dobbiamo dare continuità, quello su cui lavoriamo tutti i giorni". Gilardino ha dedicato parole di stima anche per Gian Piero Gasperini: "Rispecchia la Roma in tutto e per tutto. È riuscito a plasmare la squadra e a farla sua in poco tempo, è riuscito a farsi comprare i giocatori forti, perché quelli bravi fanno questo". Poi un ricordo dei tempi da calciatore: "L’ho avuto in una fase della mia carriera in cui mi sentivo già arrivato, ma lui ha saputo tirare fuori qualcosa in più. Questa è stata la sua bravura".Sulla condizione dopo la sosta: "Ho ritrovato i ragazzi con grande entusiasmo. Abbiamo lavorato questa settimana a ranghi ridotti, ma i nazionali stanno tutti bene. Ieri è rientrato Troilo, oggi farà il primo allenamento con la squadra. È motivato, felice e pronto".

"Romero è avanti nel recupero. Sul mercato..."

In difesa restano da sciogliere i dubbi su Diego Carlos e Drobnic: "Saranno valutati oggi pomeriggio, l’idea è di portarli almeno in panchina". Anche Romero si avvicina al rientro: "È molto avanti nel recupero e mi auguro che possa tornare ad allenarsi individualmente con lo staff tecnico. Non può ancora fare duelli e contrasti". Bernabé è recuperato: "Sta bene, domani sarà della partita". Sulla finestra di mercato invernale, Gilardino non si sbilancia: "Non ho ancora avuto modo di parlare con la società di questo aspetto. Sono focalizzato sul percorso che da qui al mercato è fatto da cinque partite. Niente alibi, se c’è qualcuno che manca o è indisponibile. Noi dobbiamo fare le nostre cose".