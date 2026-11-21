Parma Calcio 1913 presenta oggi il primo Report di Sostenibilità nella storia del Club. Il documento, redatto su base volontaria e senza alcun obbligo normativo, segue il Voluntary Standard europeo per la rendicontazione di sostenibilità (Modulo Onnicomprensivo) e copre le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026. I dati raccolti costituiscono la base di partenza da cui il Club misurerà, anno dopo anno, i propri miglioramenti in ambito ambientale, sociale e di governance. L’impegno sportivo va di pari passo con quello sociale ed ambientale, anche per il benessere delle generazioni future. La presentazione si è tenuta nella sede di Davines, azienda di Parma presieduta da Davide Bollati e conosciuta in tutto il mondo, da sempre attenta ai temi della sostenibilità, a testimonianza di un territorio in cui il mondo dello sport e quello dell'impresa condividono la stessa sensibilità. La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, grazie al supporto del Direttore Raimondo Orsini, ha affiancato la società nel percorso di racconto e presentazione del Report stesso, redatto grazie al supporto di Rise. Alla presentazione è intervenuto anche il Sottosegretario del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Sen. Claudio Barbaro che ha certificato il prezioso lavoro svolto da Parma Calcio.

Il percorso ambientale del Club è raccontato attraverso PlayGreen, il modello di gestione premiato a SMAU Innovazione 2025 e fondato sul Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001:2015.

Ecco alcuni progetti realizzati in campo ambientale:

Nel 2025 l'illuminazione dello Stadio Tardini è passata alla tecnologia LED: il minore assorbimento del nuovo impianto consente oggi di alimentare le gare in notturna interamente dalla rete., L'energia elettrica di Stadio Tardini e Mutti Training Center è coperta al 100% da fonti rinnovabili, grazie alle garanzie di origine del GSE e all'impianto fotovoltaico di Collecchio, la cui produzione è cresciuta del 50,9%. Nel complesso, il consumo di combustibili fossili della Società è sceso dell'11,1% portando ad una equivalente riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nocive al clima.

Sul fronte idrico, invece, i manti erbosi sono stati convertiti a essenze macroterme, che richiedono meno acqua e meno trattamenti antifungini, e su ogni campo centraline con sensori di umidità, temperatura e contenuto idrico del suolo stabiliscono quando irrigare: un passaggio da una gestione basata sull'esperienza a un'irrigazione di precisione guidata dai dati.

Non solo attenzione sul fronte idrico per i campi ma anche una profonda sensibilizzazione nel ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica, grazie all’installazione di 20 erogatori d’acqua in tre sedi: presso il Centro Sportivo “Mutti Training Center” (spogliatoi, uffici e ristorante), lo Stadio “Ennio Tardini” (aree hospitality e bar) e il Centro Sportivo “Il Noce” di Noceto (spogliatoi e uffici). L’adozione degli erogatori ha consentito, fin dalla stagione 2024/2025, di azzerare l’utilizzo di bottiglie monouso in plastica negli uffici e nelle sedi amministrative del Club e di ridurre il consumo di acqua in bottiglia sui campi.

E’ stata attivata la raccolta differenziata al Mutti Training Center di Collecchio e allo Stadio Tardini, con una positiva collaborazione dei tifosi e con isole ecologiche dedicate. La movimentazione dei rifiuti verso leisole ecologiche è affidata alle cooperative sociali Colser e Saltatempo, realtà del territorio orientate all'inclusione lavorativa. Nella stagione 2025/2026 sono state prodotte 49,6 tonnellate di rifiuti, quasi interamente avviate a recupero, riutilizzo e/o riciclo.

Contro lo spreco alimentare, con Parma Non Spreca

Al fischio finale di ogni gara casalinga, il cibo preparato per le aree hospitality del Tardini e non servito viene raccolto, pesato e consegnato, grazie alla collaborazione con Parma Non Spreca e con la società di ristorazione Bstrò, all'Emporio Market Solidale, che lo ridistribuisce alle famiglie in difficoltà. Nella stagione 2025/2026 sono stati recuperati 390 kg di alimenti, che all'indomani di ogni partita permettono di preparare circa 70 pasti completi. Il progetto coinvolge oltre 200 famiglie, circa 700 persone, il 40% delle quali minori. La pesatura puntuale serve anche a prevenire lo spreco, calibrando le quantità per le gare successive.

Sociale: Oxfam Italia e la rete del territorio

Dal 2024 Parma Calcio collabora con Oxfam Italia in una partnership che dal 2025 è diventata un piano triennale fino al 2027, dedicato a giustizia di genere, inclusione, politiche di diversità, equità e inclusione e a un sistema di safeguarding esteso anche agli adulti, con la squadra femminile nel ruolo di ambasciatrice. Nel 2025 Oxfam Italia ha condotto un assessment esterno sul benessere delle persone del Club, da cui è nato il percorso formativo previsto per l'autunno 2026.

Accanto a Oxfam, Parma Calcio lavora ogni giorno con associazioni e cooperative del territorio: oltre al già citato Emporio Solidale, troviamo 'Parma Facciamo Squadra – Anolino Solidale', dalla Cooperativa Albatros e dalla Fondazione Bambini e Autismo per la campagna 'Always With Blue' a Giocampus, fino al progetto Parma Special e al torneo 'Tardini for Special'.

Claudio Barbaro – Sottosegretario Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

“Ritengo che la sostenibilità debba diventare una componente strutturale dello sport e del sistema calcio, e non certo un elemento accessorio della sua attività. UEFA, FIGC e numerose società sono da tempo impegnate su questo fronte.

Gli stadi e i centri sportivi, ad esempio, sono infrastrutture che possono e devono essere ripensate secondo criteri di efficienza energetica, risparmio idrico, economia circolare e riduzione dell'impatto ambientale. Ma il calcio, attraverso i suoi dirigenti, le società e gli atleti, ha anche una straordinaria responsabilità sociale: contribuire a diffondere una nuova cultura della sostenibilità.

In questa direzione, il lavoro avviato dal Parma Calcio rappresenta un esempio significativo. Alla scelta di dotarsi del primo Report di Sostenibilità, attraverso il quale misurare i risultati raggiunti, individuare le criticità e fissare gli obiettivi futuri, si affiancano iniziative concrete che meritano attenzione. Penso, ad esempio, all'utilizzo di fonti rinnovabili per l'illuminazione dello stadio e del centro sportivo, con una coperturadel 100% del fabbisogno, all'impegno per ridurre l'utilizzo della plastica o alla gestione dei rifiuti, quasi interamente avviati a recupero, riutilizzo e/o riciclo.

Vorrei richiamare l'attenzione sulla collaborazione che il MASE sta sviluppando con il mondo dello sport. Sin dall'inizio della legislatura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è impegnato nella promozione di buone pratiche per favorire la diffusione della sostenibilità nell'impiantistica e negli eventi sportivi, anche attraverso la collaborazione con diverse federazioni, organismi nazionali e internazionali. È il caso anche del calcio: in occasione degli Europei in Germania, FIGC e MASE presentarono alla stampa un accordo di collaborazione che prevedeva il reciproco trasferimento del know-how del Ministero e del patrimonio di esperienze maturato dalla FIGC.

Concludo sottolineando un elemento di particolare significato istituzionale: per la prima volta nella storia del Ministero che rappresento è stata assegnata a un Sottosegretario una delega specifica allo sport ed è stata istituita una divisione dedicata alla sostenibilità in ambito sportivo”.

Stefano Perrone – Chief Operations Officer

“Questo Report di Sostenibilità non è un punto d’arrivo, ma la naturale evoluzione di un percorso avviato negli ultimi anni. In una prima fase abbiamo costruito solide fondamenta organizzative, ottenendo le certificazioni internazionali ISO 14001 per la gestione ambientale e ISO 45001 per la salute e la sicurezza sul lavoro; oggi, adottando volontariamente lo standard europeo di rendicontazione VS, compiamo il passo decisivo dal qualitativo al quantitativo, rendendo pubblici e misurabili i nostri numeri lungo tutti i pilastri ESG. Il Parma Calcio si dota così di un modello industriale integrato, sia nei propri processi operativi sia nel dialogo con il tessuto economico e sociale del territorio e con un mondo del calcio in continua evoluzione”.

Raimondo Orsini – Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - “Valutiamo molto positivamente questo Primo Report di Sostenibilità del Parma Calcio e ci congratuliamo con la dirigenza, sia per la concretezza dei dati e dei risultati raggiunti, sia perché l’iniziativa potrebbe diventare esemplare per molte altre società italiane. Rendicontare periodicamente e in maniera trasparente i successi ambientali e sociali vuol dire creare un modello di società a prova di futuro, sempre più integrata nel territorio e con le comunità”.

Gli obiettivi futuri

Il report si chiude con un piano di impegni approvato dal Senior Leadership Team, con tempistiche definite:

• definizione e pubblicazione della Strategia di Sostenibilità di Parma Calcio nella stagione 2026/2027;

• avvio dell'analisi delle emissioni di Scope 3 e introduzione di criteri ESG nella selezione e nella valutazione dei fornitori entro gennaio 2027;

• confronto con i fornitori di trasporto su soluzioni meno inquinanti entro aprile 2027;

• piano operativo su Equality, Diversity e Inclusion, politica sulla parità di genere e revisione del Codice Etico entro marzo 2027;

• certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di Genere entro giugno 2027;

• politica di sostenibilità unica e pubblicazione del Report di Sostenibilità 2027 entro ottobre 2027;

• Continuo impegno del Club nel supportare queste tematiche e nello svilupparle concretamente giorno dopo giorno e nel futuro prossimo;

• Coinvolgimento attivo in termini di amplificazione per infondere la cultura di comportamenti virtuosi verso i più giovani, nell’ambito di Parma Capitale Europea dei giovani del 2027.