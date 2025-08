Cuadrado è il nuovo esterno di Gilardino: ufficiale l'arrivo al Pisa

Juan Cuadrado è ufficialmente un nuovo giocatore del Pisa : il 37enne colombia, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza all' Atalanta , ha firmato con il club neopromosso.

Pisa, ufficiale l'arrivo di Cuadrado: il comunicato

Questo il comunicato: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Cuadrado, esterno destro classe 1988. 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe d’Italia, 1 Premier League e 1 Coppa di Lega Inglese nel lungo e prestigiosissimo palmares del calciatore colombiano che in carriera ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter e Atalanta; ben 116 le presenze collezionate con la Nazionale della Colombia, impreziosite da 10 gol. Adesso la nuova avventura nella Serie A italiana, dove già vanta 395 presenze (43 gol, 69 assist), con indosso i Gloriosi colori del Pisa Sporting Club. Benvenuto sotto la Torre Juan!".

Settima squadra in Italia per Cuadrado

Per Cuadrado si tratta della settima squadra italiana in carriera dopo aver indossato le maglie di Lecce, Udinese, Fiorentina, Juventus, Inter e Atalanta. Finora in Serie A ha collezionato 395 presenze, 43 gol e 69 assist.