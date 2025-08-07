Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pisa, Cuadrado: "Ho grandi aspettative, sono motivato. Darò il meglio”

A margine dell'annuncio ufficiale della società toscana, arriva il messaggio social del nuovo esterno della squadra di Gilardino
Pisa, Cuadrado: "Ho grandi aspettative, sono motivato. Darò il meglio”
2 min
Nuova avventura per Juan Cuadrado, che ha scelto di sposare il progetto tecnico del neopromosso Pisa di Alberto Gilardino, dopo aver salutato ufficialmente l'Atalanta della famiglia Percassi. Il colombiano resta in Serie A con rinnovate ambizioni, come testimoniano le parole apparse sui suoi canali social ufficiali in queste ore, a margine dell'annuncio ufficiale.

Pisa, ecco Cuadrado: "Ho grandi aspettative, sono motivato"

Questo il messaggio social con cui Juan Cuadrado ha salutato la piazza di Pisa, al momento del suo arrivo all'ombra della Torre: "Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in questo bellissimo Paese che mi ha dato tanto. In realtà, non avrei mai immaginato la vita che Dio mi ha donato. Sono davvero grato. Mi sento benedetto e pieno di entusiasmo e forza per ciò che mi aspetta, e come sempre darò il meglio di me per il mio nuovo club, il Pisa. Sono motivato, - prosegue l'ex Juve e Inter - ho grandi aspettative e ho fiducia in tutto ciò che mi aspetta. So che c'è molto altro e sono pronto. Grazie, Signore Gesù, per la tua mano".

 

 

