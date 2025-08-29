Pisa-Roma, via libera per lo stadio: "Pronti ad accogliere la Serie A"

Il sindaco Conti: "Pisa-Roma si giocherà a casa nostra"

A confermare la fumata bianca il sindaco di Pisa, Michele Conti, attraverso un post sul suo account Instagram: "Ci siamo! Domani sera Pisa-Roma si giocherà a casa nostra, nello stadio Romeo Anconetani. L’ultimo sopralluogo della Commissione di Vigilanza ha dato parere favorevole: il Pisa non ha mai rischiato di giocare altrove, grazie al grande lavoro di Amministrazione comunale, tecnici, società e maestranze al lavoro da mesi. Lo stadio aprirà dalle 18.15: invito tutti i tifosi ad arrivare con anticipo, per vivere insieme una serata che resterà nella storia. Pisa è pronta ad accogliere la Serie A con orgoglio ed emozione. Sarà una festa di tutta la città".