Gilardino prima di Pisa-Roma: "Gasperini un maestro. Albiol? Non so nulla"

Dopo l'esordio positivo in casa dell'Atalanta, il Pisa torna in campo per la seconda giornata di campionato. Il via libera del sindaco concederà alla squadra di Gilardino di giocare la prima partita casalinga di questa stagione all' Arena Garibaldi . All'ombra della Torre, arriva la Roma di Gian Piero Gasperini , Gilardino ha presentato così la partita e il diretto avversario: " Gasperini è un maestro e le sue squadre giocano un calcio fatto di dinamismo e ferocia, al quale dovremo cercare di ribattere colpo su colpo. Sappiamo che sarà difficilissimo, ma dobbiamo provare a ripetere la partita che abbiamo fatto a Bergamo dove abbiamo fatto i primi 500 metri della nostra maratona".

Pisa, le parole di Gilardino

Con il mercato ancora aperto, è inevitabile non parlarne: "Sarà convocato il nuovo acquisto Calvin Stengs: è un ottimo giocatore che ci porta anche esperienza internazionale e che ha già giocato in nazionale". In attesa che si sblocchi l'affare Albiol, al Pisa arriva Lorran: "Il brasiliano può darci una mano e ne ho apprezzato le qualità guardando i video. Mentre di Albiol ancora non so nulla e preferisco parlare solo dei giocatori che ho a disposizione". Tornando alla prossima sfida e al ritorno in casa: "Il sostegno dei tifosi per noi sarà fondamentale ma dobbiamo restare concentrati sulla partita e non farsi contagiare dall'euforia della piazza. Dobbiamo mettere in pratica ciò che abbiamo provato durante la settimana e nel momento in cui avremo il pallone dovremo saper sfruttare tutte occasioni che avremo negli ultimi 20 metri. Cuadrado e Nzola? Sono due giocatori forti ma devo fare delle valutazioni sul loro stato di forma e sulla gestione del minutaggio".