Pisa, ufficiale l'ingaggio di Albiol: il comunicato 

Raul Albiol è ufficialmente un calciatore del Pisa. A darne notizia è stato lo stesso club nerazzurro, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il difensore classe 1985 ha firmato dopo aver svolto nella giornata di ieri, 1 settembre, le visite mediche e aver firmato il contratto. Rinforzo difensivo di spessore per Alberto Gilardino, che potrà contare sull'esperienza di Albiol, che era rimasto svincolato dopo l'esperienza al Villarreal.