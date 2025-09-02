Pisa, ufficiale l'ingaggio di Albiol: il comunicato 

Raul Albiol è ufficialmente un calciatore del Pisa. A darne notizia è stato lo stesso club nerazzurro, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il difensore classe 1985 ha firmato dopo aver svolto nella giornata di ieri, 1 settembre, le visite mediche e aver firmato il contratto. Rinforzo difensivo di spessore per Alberto Gilardino, che potrà contare sull'esperienza di Albiol, che era rimasto svincolato dopo l'esperienza al Villarreal.
Il comunicato del Pisa su Albiol
Il comunicato con cui il Pisa ha annunciato Albiol: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Albiol, difensore classe 1985. Difficile riassumere in poche righe la carriera di un Campione capace di lasciare un segno indelebile in squadre come Real Madrid, Napoli, Valencia e Getafe, collezionando vittorie e trofei. Senza dimenticare la Coppa del Mondo FIFA e i 2 Campionati Europei conquistati con la maglia roja della Nazionale spagnola. Un’avventura sportiva straordinaria che adesso fa tappa sotto la Torre Pendente con addosso il nerazzurro del Pisa Sporting Club. Benvenuto Raul!".
In carriera Albiol vanta 394 presenze in Liga, 180 in Serie A e ben 71 in Champions League. Undici i trofei vinti, tra cui un Mondiale e due Europei.