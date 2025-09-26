Pisa, Stengs operato: le condizioni e il bollettino medico

Brutte notizie per Alberto Gilardino che dovrà fare a meno di Calvin Stengs per diversi mesi. Il trequartista del Pisa si era fermato per un infortunio in allenamento prima della trasferta al Maradona contro il Napoli . Gli esami hanno poi evidenziato un distacco completo dellosso del tendine del lungo adduttore, che ha portato all'intervento chirurgico.

Pisa, il bollettino sull'operazione di Stengs

Questo il bollettino del Pisa dopo l'operazione: "Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Calvin Stengs è stato sottoposto all’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, ad intervento chirurgico eseguito dal Professor Lasse Lempainen e dalla sua equipe. Al termine del ciclo di controlli strumentali l’intervento si è reso necessario per il distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro, che è stato reinserito. Il Professor Lempainen si è detto soddisfatto della riuscita dell’intervento. Già avviato il percorso fisioterapico durante il quale saranno valutati i tempi per il recupero agonistico".