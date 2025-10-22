Pisa e Verona, trasferte vietate per tre mesi ai tifosi: la decisione del Viminale
ROMA - Stop di tre mesi alle trasferte per i tifosi di Pisa ed Hellas Verona. La misura è stata disposta direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a seguito della relazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La decisione arriva dopo i gravi scontri avvenuti il 18 ottobre a Pisa, quando gruppi di ultras delle due tifoserie si sono affrontati nei pressi dello stadio prima del match tra la squadra toscana e quella veneta. Gli episodi di violenza hanno destato forte preoccupazione per la sicurezza pubblica e per il rischio di nuovi incidenti in occasione delle partite future.
Il blocco entrerà in vigore già da venerdì 24 ottobre, in concomitanza con la trasferta del Pisa a San Siro contro il Milan. Anche per i sostenitori dell’Hellas Verona scatteranno le stesse restrizioni, che resteranno valide per tutte le gare in programma lontano da casa fino alla fine di gennaio 2026.