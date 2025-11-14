Tourè: "Sapevo che avrei fatto gol in Pisa-Cremonese"

«Lo sa cosa dicevo fra me e me mentre rientravo in campo all'inizio della ripresa? Stasera faccio gol. Me lo ripetevo continuamente. Lo sentivo dal giorno prima che avrei segnato e lo sapeva pure il mister». È trascorsa una settimana dal primo gol in serie A, ma per Idrissa Tourè è come se Pisa-Cremonese si fosse giocata ieri. E, nelle sue parole, quell’incornata imperiosa che ha regalato ai nerazzurri toscani il ritorno alla vittoria in serie A a 34 anni distanza (precisamente 12.635 giorni, all’ombra della Torre c’è anche chi li ha contati) da quel Pisa-Bari 1-0 del 12 maggio 1991, assume quasi i contorni della “profezia”. Che c’entra Gilardino, mi scusi? «Sia il giorno prima che nella riunione pre-partita il mister mi aveva detto che se avessi sfruttato bene i cross da sinistra, con i miei inserimenti sul secondo palo, avrei potuto fare gol. Ed è andata proprio così. Anche grazie a Tramoni». Per l’assist, immagino. «Certo. Ha visto che palla ha messo? Matteo è fortissimo in queste cose, abbiamo tanto bisogno di lui». Lei, invece, perché era convinto che sarebbe andato a segno? «Io faccio sempre cinque o sei gol a stagione e finora non avevo ancora segnato. Sentivo che mi sarei sbloccato. O, forse, ne avevo solo tanta voglia...». Ma in serie A non è più difficile fare gol? «Un po’ sì. Ma a, finora me ne sono anche mangiato qualcuno di troppo. Però voglio migliorare».

Si è dato un obiettivo?

«L’anno scorso ne ho segnati sei. Vorrei raggiungere quella cifra anche in A. E se possibile superarla».



È arrivato a Pisa a 23 anni. È maturato?

«Molto. Sono arrivato che ero ancora un ragazzo. Adesso mi sento un uomo: sono sposato, ho una famiglia e da settembre ho anche un “big boy” …»



Chi, mi scusi?



«Un figlio. Ma è “big boy” perché pesa già sei chili».



Capito. Questa crescita ha cambiato anche il suo modo di vivereil lavoro?

«Penso di sì. Prima vivevo solo per il calcio: se giocavo bene ero al settimo cielo, ma se non andavo benissimo quasi mi deprimevo. Adesso è diverso …».



In che cosa?

«Beninteso, il calcio è la mia vita. Però ho anche una famiglia di cui occuparmi e un bambino. Che per me è molto importante e mi aiuta anche a relativizzare quello che succede sul rettangolo verde. Nel bene e nel male».



Lei è credente, giusto?

«Sì, sono musulmano. Faccio il Ramadan, come ogni fedele della nostra religione. In questo devo ringraziare anche la società che, non solo non ha mai posto problemi, ma in quel periodo mi mette pure a disposizione un nutrizionista. Sì, sono molto diverso, ma ci sono due cose che non sono cambiate da quando sono arrivato».



Quali?

«La mia fede e l’affetto dei pisani: sono sempre stati con me anche quando non giocavo bene o andavo “in panca”. Mi vogliono bene come persona prima che come calciatore. È importante, sa?».