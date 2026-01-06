Gilardino duro su N'Zola al termine di Pisa-Como: "Deva capire cosa vuole fare della sua vita calcistica"

Al termine di Pisa-Como 0-3 , Alberto Gilardino si è soffermato sulla prestazione di M’Bala Nzola : “Ha lavorato in fase difensiva, ma non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui. È un giocatore d'esperienza. Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione”.

Gilardino: "Nel girone di ritorno chi rimarrà deve essere collegato"

Gilardino ha poi aggiunto e concluso: “Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al centodieci per cento. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio".