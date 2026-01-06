Corriere dello Sport.it
Gilardino duro su N'Zola al termine di Pisa-Como: "Deva capire cosa vuole fare della sua vita calcistica"

L'allenatore dei toscani non ha usato giri di parole per parlare del suo attaccante dopo la sconfitta casalinga contro gli uomini di Fabregas
2 min
Al termine di Pisa-Como 0-3, Alberto Gilardino si è soffermato sulla prestazione di M’Bala Nzola: “Ha lavorato in fase difensiva, ma non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui. È un giocatore d'esperienza. Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione”.

Gilardino: "Nel girone di ritorno chi rimarrà deve essere collegato"

Gilardino ha poi aggiunto e concluso: “Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al centodieci per cento. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio".

 

