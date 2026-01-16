Corriere dello Sport.it
Gilardino e Costacurta, siparietto in diretta tv: "Non pensavo saltassi così in alto", "e infatti mi sono fatto male"

Divertente botta e risposta dopo il pareggio tra Pisa e Atalanta: il commentatore "stuzzica" il tecnico che risponde con un sorriso
2 min
Essere amici ed ex compagni di squadra a volte aiuta anche a creare momenti di tv divertenti. È accaduto negli studi di Sky Sport subito dopo il pareggio per 1-1 tra Pisa e Atalanta, protagonisti Billy Costacurta e Alberto Gilardino, insieme da giocatori ai tempi del Milan. 

Il siparietto in tv tra Gilardino e Costacurta

Gilardino, oggi tecnico del Pisa, è davanti alle telecamere, intento a commentare il convincente pareggio della sua squadra contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto una grande partita, di sicuro dovrò imparare ancora meglio il mio inglese perché ci sono tanti stranieri in squadra". Costacurta ascolta interessato, poi lancia l'affondo: "Io di una cosa sono sorpreso, ovvero di quanto Alberto sia riuscito a saltare in alto nell'esultanza dopo il gol del pareggio del Pisa. Ce l'hai ancora la gamba, eh". Pronta la risposta dell'ex attaccante: "E infatti mi sono fatto male alla caviglia quando sono atterrato", ha detto Gilardino tra le risate generali in studio.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

