Gilardino e Costacurta, siparietto in diretta tv: "Non pensavo saltassi così in alto", "e infatti mi sono fatto male"

Il siparietto in tv tra Gilardino e Costacurta

Gilardino, oggi tecnico del Pisa, è davanti alle telecamere, intento a commentare il convincente pareggio della sua squadra contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto una grande partita, di sicuro dovrò imparare ancora meglio il mio inglese perché ci sono tanti stranieri in squadra". Costacurta ascolta interessato, poi lancia l'affondo: "Io di una cosa sono sorpreso, ovvero di quanto Alberto sia riuscito a saltare in alto nell'esultanza dopo il gol del pareggio del Pisa. Ce l'hai ancora la gamba, eh". Pronta la risposta dell'ex attaccante: "E infatti mi sono fatto male alla caviglia quando sono atterrato", ha detto Gilardino tra le risate generali in studio.