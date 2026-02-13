Pisa, Scuffet e Semper ko: contro il Milan giocherà il terzo portiere

Nicolas in porta per Pisa-Milan

Nicolas sarà il portiere che difenderà i pali della squadra di Hiljemark nell'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Brasiliano classe 1988, gioca al Pisa dall'estate del 2021. Dopo aver mantenuto la titolarità per tre stagioni, nella scorsa è divenuto il secondo di Semper disputando solamente due partite, una in Coppa Italia contro il Cesena e l'ultima di Serie B, con la promozione già ottenuta. Terminato il suo contratto, la società in estate ha deciso di fargliene firmare uno nuovo, facendogli assumere il ruolo di terzo portiere e usufruendo così del suo carisma all'interno dello spogliatoio. Nicolas attualmente è il terzo giocatore, assieme a Touré, con più anni al servizio del Pisa dopo Marin e Caracciolo. Per la sfida contro il Milan saranno in panchina i due portieri della Primavera Guizzo e Luppichini.