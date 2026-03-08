Le parole di Arturo Calabresi devastano il Pisa: "Non ci prendiamo per il cu... mi viene da piangere"

TORINO - Piove sul bagnato in casa Pisa. Il pesante ko per 4-0 maturato ieri (sabato 7 marzo) all'Allianz Stadium contro la Juve. Una sconfitta roboante - la quarta di fila, la 12esima stagionale in A - per i nerazzurri toscani che restano inchiodati all'ultimo posto in classifica e a 9 lunghezze di distanza dalla zona salvezza. Nel post partita, il difensore del Pisa, Arturo Calabresi, ha commentato con toni particolarmente duri il momento complicato della sua squadra: "Vero che bisogna cercare di vedere sempre un lato positivo però stasera non riesco a trovarlo, troppe volte ci siamo trovati a commentare partite finite in un certo modo perché non siamo stati all'altezza di mantenere un livello alto è raccogliere punti", ha dichiarato il centrale nerazzurro ai microfoni di Dazn. "Bisogna guardare in faccia la realtà e assumersi le responsabilità, vincere qui sarebbe stata un'impresa però uscire dalla partita così è una nostra responsabilità e non possiamo trovare alibi".