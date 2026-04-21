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martedì 21 aprile 2026
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Vaira non è più il direttore sportivo del Pisa: al suo posto Gabbanini

Il dirigente lascia dopo due stagioni: nel 2025 è stato trai i protagonisti del ritorno in Serie A del club dopo 34 anni
3 min
TagsPisavairaSerie A
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Davide Vaira non è più il direttore sportivo del Pisa: ad annunciarlo il club con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Al suo posto Leonardo Gabbanini.

Pisa, Vaira non è più il direttore sportivo

Questo il comunicato diffuso dalla società: "Il Pisa Sporting Club informa che, a far data da oggi, Davide Vaira non ricoprirà più il ruolo di Direttore Sportivo. La Proprietà, i Dirigenti e tutto il Club, augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera, ringraziano Davide per la professionalità e la passione messe a disposizione dei colori nerazzurri dall’estate 2024 fino alla promozione e alla Serie A raggiunta dopo 34 anni". Qualche ora dopo è arrivato anche l'annuncio di Gabbabini: "La Società Pisa Sporting Club è lieta di annunciare la nomina di Leonardo Gabbanini come nuovo Direttore Sportivo del Club. Nato nel 1980, Gabbanini è passato giovanissimo dal ruolo di calciatore a quello di allenatore, prima nei settori giovanili di Sampdoria e Fiorentina e quindi sulle panchine di Pistoiese e Civitanovese. Nel 2015 il passaggio dietro la scrivania con l’incarico di Chief Scout del Watford e di Responsabile dell’Area Scouting dell’Udinese. Un percorso a livello nazionale e internazionale proseguito nel 2022 con l’importante esperienza al Tottenham nel ruolo di Head of Recruitment/Chief Scout, a stretto contatto con la Direzione Sportiva degli Spurs, rivestita poi ad interim prima di lasciare il Club. Da oggi inizia per lui l’avventura con il Pisa Sporting Club. Benvenuto Leonardo".

 

L'avventura di Vaira a Pisa

Come scritto, il dirigente è arrivato a Pisa nell'estate del 2024 ed è stato tra i fautori della promozione in Serie A a 34 anni dall'ultima volta. Oggi la squadra, però, si trova all'ultimo posto in classifica con appena 18 punti.

 

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