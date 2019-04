La Pasqua della Roma: Totti con Candela, Dzeko vola a Montecarlo con Pjanic

ROMA - Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Domenica con gli amici per Edin Dzeko, volato a Montecarlo insieme al suo amico juventino Pjanic per vedere dal vivo la finale dei Masters 1000 vinta dall'italiano Fognini contro il serbo Lajovic. Il bosniaco dopo la partita pareggiata a Milano contro l'Inter è volato nel Principato insieme agli amici, mentre la moglie Amra e i figli sono rimasti in Bosnia con i parenti. Pranzo di coppia invece per Lorenzo Pellegrini, che ha festeggiato a casa insieme alla moglie Veronica - che tra pochi mesi partorià - e un enorme uovo di cioccolato.

Pasqua in famiglia invece per Francesco Totti che insieme a Ilary, Chanel, Cristiani e Isabel ha pranzato ai Castelli, nel ristorante dell'amico Vincent Candela. «Oggi siamo insieme a una star, nella mia prima storia su Instagram dovete scoprire chi siede al tavolo con noi». Ilary Blasi ha lanciato l'indovinello sul proprio profilo social, svelando poi la guest star della giornata: l'ex terzino francese e campione d'Italia nella Roma di Totti.

Pasqua in Liguria invece per Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso ha trascorso la domenica lontano dalla fidanzata Sara (che ritroverà martedì, dopo la ripresa degli allenamenti) per passare la giornata insieme al padre Igor, la madre Francesca e la sorella Benedetta. Un pranzo in famiglia nella nuova casa che Nicolò ha regalato ai genitori. Domenica al mare invece per Antonio Mirante insieme ad alcuni amici, tra cui anche il difensore del Bologna Ibrahima Mbaye. Purtroppo per loro però è stato un pranzo «arrangiato» sotto la pioggia: il portiere divertito dall'episodio ha aperto un ombrellone da spiaggia per riparare le donne dall'acqua e farle finire i loro rispettivi spaghetti allo scoglio.