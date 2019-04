«Le promesse a Totti vanno mantenute». Gabriel si tuffa nel Tevere per «Il Re»

ROMA - «Francesco se mi rispondi mi tuffo nel Tevere». E Totti non si è fatto attendere: «A bomba!». Gabriel, tifoso romanista, dopo il botta e risposta con la bandiera giallorossa, è stato costretto a mantenere la promessa e a tuffarsi dentro il fiume che attraversa la capitale. «Le promesse al Re vanno mantenute, questo video è per Francesco Totti». Ieri il ragazzo, tra lo stupore degli amici che lo riprendevano con i telefoni, si è tuffato «a bomba» dentro il Tevere: un vero gesto di coraggio per il capitano giallorosso.

