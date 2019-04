Conte-Roma, euforia social: «Un sogno, andiamo in pellegrinaggio»

ROMA - La Roma contatta Conte, i tifosi sognano. Euforia nella capitale per un possibile approdo del tecnico leccese in giallorosso, un segnale da parte della dirigenza per dimenticare una stagione tormentata da infortuni e delusioni, con la voglia di voltare pagina e ricominciare un nuovo percorso: «Conte alla Roma, sogno a occhi aperti. Sarebbe un messaggio grandioso alle big italiane ed europee». Sui social è Conte-mania, il passato alla Juventus viene dimenticato nella speranza di un futuro giallorosso: «Dimentichiamoci il giocatore, pensiamo a quello che ha fatto da allenatore e da commissario tecnico. Questo è un uomo che può realmente dare la sveglia a questa piazza».

Conte alla Roma, contatti da quattro mesi!

Roma, i tifosi pazzi di Conte: «È l'unico che può salvarci»

«Conte alla Roma, contatti avviati già da quattro mesi». La notizia di oggi pubblicata sul Corriere dello Sport ha esaltato la tifoseria, ansiosa di avere ulteriori informazioni sulla vicenda che sta infiammando Roma: «Se accetta lo vado a prendere a piedi a Torino», «Vado in pellegrinaggio se arriva la conferma». C’è chi poi analizza i benefici che può portare Conte a Trigoria: «Può sicuramente rivitalizzare alcuni giocatori che in questa stagione sono stati una vera delusione», «Con un progetto triennale Conte farebbe una squadra competitiva, fatta di giovani e senatori. La Roma avrebbe un miliardo di motivi per prenderlo», «Il mister è garanzia di una Roma feroce, avvelenata, aggressiva».