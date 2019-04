Roma, la mossa vincente di Ranieri: Pastore torna al gol dopo sette mesi

ROMA - La mossa di Claudio Ranieri è stata vincente. L'inserimento da titolare di Javier Pastore contro il Cagliari ha ripagato il tecnico giallorosso con il gol del due a zero realizzato dall'argentino. «El Flaco» ha vissuto una delle stagioni più negative della sua carriera, piena di infortuni ai polpacci e prestazioni deludenti. L'ultima sua partita da titolare in campionato risaliva addirittura al 29 settembre 2018, nel match contro la Lazio in cui è stato coastretto a uscire per uno dei primi infortuni muscolari della stagione. Pastore contro il Cagliari ha siglato il suo quarto gol stagionale, tre in campionato e uno in Coppa Italia contro l'Entella: l'ultima sua rete in Serie A risale allo scorso 26 settembre, con il gol contro il Frosinone segnato di tacco.

